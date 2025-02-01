Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение подразделениям ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 31 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 25 по 31 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Освобождён населённый пункт Николаево-Дарьино.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжёлой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2200 военнослужащих, девять танков, 57 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты «Bradley» производства США. Уничтожены 144 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Двуречная Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 2425 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, в том числе девять бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 53 автомобиля, 39 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортёра М113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 20 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих и 24 автомобиля.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, 592 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, из них 290 вне зоны спецоперации.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 652 самолёта, 283 вертолёта, 41987 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20975 танков и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21087 орудий полевой артиллерии и миномётов, 31060 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil