В течение недели подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённые пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое ДНР

Министерство обороны Российской Федерации 9 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 3 по 9 августа 2024 года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БпЛА. Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на Курском направлении. Ударами армейской авиации и огнём артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории. Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортёров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Отражено семь контратак штурмовых групп ВСУ.

За неделю общие потери противника в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 1650 военнослужащих, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Отражено девять контратак подразделений ВСУ. Противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два «Leopard» производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, 45 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, четырёх штурмовых, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражено семь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 4240 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 47 автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 47 орудий полевой артиллерии, из них 18 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм производства стран НАТО. Также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» в течение недели освобождены населённые пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отражено 22 контратаки подразделений противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2520 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, из них две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять бронетранспортёров М113 производства США, 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 760 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм западного производства. Уничтожено пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Кинбурнскую косу. В результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» десант уничтожен. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, а также три радиолокационные станции, в том числе: AN/MPQ-65 производства США и две П-18.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины: два МиГ-29 и Су-27, четыре крылатые ракеты воздушного базирования «SCALP-EG» производства Франции, 14 оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, две зенитные управляемые ракеты зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, 72 реактивных снаряда «HIMARS», «Vampire» и «Ольха», а также 668 беспилотных летательных аппаратов.

9 августа ночью силами Черноморского флота отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь. В ходе отражения атаки все безэкипажные катера уничтожены.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолётов, 278 вертолётов, 29507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17004 танка и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13050 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24562 единицы специальной военной автомобильной техники».

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