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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.24 09:00

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы и 29 полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 5 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 6 по 12 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА. Цели удары достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх соединений ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Отражено 26 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 1800 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США, а также три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 3440 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 47 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено 14 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы и 29 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. Отражено 38 контратак подразделений противника. Потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе М1А1 «Abrams» производства США, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в течение недели улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии. Отражено девять вражеских контратак. Противник потерял до 980 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 40 автомобилей, а также 16 орудий полевой артиллерии, из которых десять произведены в странах НАТО.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также четырёх бригад теробороны. Потери противника составили до 685 военнослужащих, боевая бронированная машина, 38 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них восемь М777 производства США. Кроме того, уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами; четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса «HAWK» производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, три крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, 17 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, противорадиолокационная ракета «HARM» производства США, 28 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 308 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 22 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолётов, 277 вертолётов, 27536 беспилотных летательных аппаратов, 546 зенитных ракетных комплексов, 16560 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11768 орудий полевой артиллерии и миномётов, 23597 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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