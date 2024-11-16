Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ, отразили 17 контратак. За неделю потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Уничтожено 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 9 по 15 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан», места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего.

Кроме того, поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, шести бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ и шести бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2760 военнослужащих, 24 танка, в том числе танк «Challenger» производства Великобритании и танк «Leopard» производства ФРГ, 15 боевых машин пехоты, из них две «Bradley» производства США и две «Marder» производства ФРГ, пять бронетранспортёров, в их числе два американских бронетранспортёра М113, 76 других боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.

Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Колесниковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражено 17 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожено 11 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 17 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства. Уничтожено 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трёх бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отразили 65 контратак противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты «Marder» и два бронетранспортёра М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражено 16 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 38 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 465 военнослужащих, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны сбито 10 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 24 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 449 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 648 самолётов, 283 вертолёта, 35858 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19331 танк и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17950 орудий полевой артиллерии и миномётов, 28411 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil