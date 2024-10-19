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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.24 09:00

В течение недели подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили пять населённых пунктов

За неделю подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 5080 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии, из них 11 были поставлены ВСУ странами НАТО. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 18 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 12 по 18 октября текущего года  Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражались склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2745 военнослужащих, 23 танка, из них два танка «Leopard» производства ФРГ, 69 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер «Stryker» производства США, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, 75 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожено пять полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Невское Луганской Народной Республики. Нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ, трёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражено 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 3150 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, из них пять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм иностранного производства. Кроме того, уничтожено пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад с боеприпасами.

В результате действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражено 23 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили до 5080 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии, из них 11 были поставлены ВСУ странами НАТО. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами.

Подразделениями группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Михайловка и Красный Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад национальной гвардии. Отражено 59 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3350 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортёра «VAB» производства Франции, три боевых бронированных машины «HMMWV» производства США и две «Kirpi» турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии.

В результате действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Левадное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражено семь контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и 33 автомобиля. Уничтожено три 155-мм самоходных артиллерийских установки «Caesar» производства Франции и три «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям трёх механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 40 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожено две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 29 реактивных снарядов «HIMARS» производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 646 самолётов, 283 вертолёта, 33793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и других боевых бронированных машин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16363 орудия полевой артиллерии и миномёта, 27392 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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