Решительными действиями подразделений «Южной» группировки войск России на этой неделе освобождён населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Отражено пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танки: «Abrams» производства США и «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 30 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 24 по 30 августа т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, поражались цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение личному составу и технике подразделений четырёх механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трёх бригад теробороны, а также сорваны попытки переброски резервов противника с территории Украины. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3580 военнослужащих, шесть танков, 181 боевая бронированная машина и 103 автомобиля. Уничтожены четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна «HIMARS» производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял свыше 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три американских бронетранспортера М113 производства США, 51 автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пусковая установка реактивной системы залпового огня «RAK-SA-12» хорватского производства и 38 орудий полевой артиллерии, в том числе: 18 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного производства. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов боеприпасов.

Решительными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражено пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танки: «Abrams» производства США и «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе: боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 42 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны. Отражено 18 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 860 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе семь 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц западного производства, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии, из них шесть американских 155 мм гаубиц. Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, четыре тактические ракеты «Точка-У», 19 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, 31 реактивный снаряд «HIMARS» производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции.

Силами Черноморского флота уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолёт, 283 вертолёта, 30701 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17783 танка и других боевых бронированных машин, 1431 боевая машина реактивных систем залпового огня, 13809 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25447 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil