Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение подразделениям ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3540 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины. Уничтожено 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 14 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 8 по 14 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождено 29 населённых пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка, а также Новенькое Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин. Уничтожено 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе семь иностранного производства. Уничтожено 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и в результате активных действий освободили населённые пункты Новомарково и Горького Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1815 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 15 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, егерской, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3540 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины. Уничтожено 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Днепроэнергия и Константинополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 1085 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 1135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 657 самолётов, 283 вертолёта, 46606 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22274 танка и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22570 орудий полевой артиллерии и миномётов, 32874 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil