В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.

На Донецком направлении потери противника за прошедшую неделю составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley» и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 12 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 6 по 12 января 2024 года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

Также, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 585 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии наносили поражение скоплениям живой силы 63-й, 66-й механизированных бригад, 100-й и 125-й бригад теробороны, 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял убитыми и ранеными до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника. Нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника за указанный период составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley» и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили семь атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 850 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Новопрокоповка и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.

В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.

Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено 35 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты «MALD» и 161 беспилотный летательный аппарат.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолётов, 265 вертолётов, 10620 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7694 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 17345 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil