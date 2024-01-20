Высокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и МурмашейКошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 09:00

В течение недели в зоне СВО сдались в плен 21 украинский военнослужащий

На Донецком направлении с 13 по 19 января нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка ДНР. Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 19 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 13 по 19 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БпЛА.

Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наёмников и националистов.

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели отражено 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два полевых склада боеприпасов.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за указанный период составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника. Кроме того, нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Парасковиевка и Павловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на Южно-Донецком направлении.

Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: шесть тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «JDAM», 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также 274 беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолётов, 265 вертолётов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Один и без оружия». Художественный фильм (12+)17:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика