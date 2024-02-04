Потери ВСУ на Донецком напправлении за неделю составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации ХХ февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 27 января по 3 февраля текущего года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Кировск, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял убитыми и ранеными до 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника. Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» слаженными действиями отразили девять атак ВСУ. Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области нанесли поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны. Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области. Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Янтарное Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражено семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ. Кроме того, поражено три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса «NASAMS» норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также шесть складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты «HARM», управляемая авиабомба «JDAM», 53 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолётов, 265 вертолётов, 11678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14893 танка и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7952 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 18179 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil