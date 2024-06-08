Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%В Мурманской области расширен перечень граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.06.24 09:00

В течение недели в зоне СВО сдались в плен 27 украинских военнослужащих

В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населённый пункт Парасковиевка ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ. Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожено семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 1 по 7 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, поражались: арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации, подразделений ВСУ и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражено 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР «Stryker» и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины. Кроме того, отражено 11 контратак подразделений противника. ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ. Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожено семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Уманское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП «Bradley» производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника составили до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, три ракеты зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 реактивных снаряда «HIMARS» производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха», а также 424 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 610 самолётов, 274 вертолёта, 25326 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10188 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 22336 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:00«МедПросвет». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика