В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населённый пункт Парасковиевка ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ. Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожено семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 1 по 7 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, поражались: арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации, подразделений ВСУ и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражено 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР «Stryker» и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины. Кроме того, отражено 11 контратак подразделений противника. ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ. Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку «Gepard». Уничтожено семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Уманское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП «Bradley» производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника составили до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, три ракеты зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 реактивных снаряда «HIMARS» производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха», а также 424 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 610 самолётов, 274 вертолёта, 25326 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10188 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 22336 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil