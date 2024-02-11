В течение недели в зоне СВО сдались в плен 36 украинских военнослужащих

На Донецком направлениии за неделю потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град» ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 10 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 4 по 10 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолётов, разведывательно-ударных БпЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.

Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Цели ударов достигнуты.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также отразили 36 атак штурмовых групп 25 воздушно-десантной, 30, 32, 44 механизированных бригад ВСУ, 13, 18 бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка Харьковсой области и Терны Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60, 63 механизированных бригад ВСУ, 12 бригады спецназначения «Азов» и 5 бригады нацгвардии Украины. За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 1500 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районах населённых пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населённых пунктов Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю. Слаженными действиями отражено пять атак ВСУ и нанесено поражение подразделениям 72 механизированной бригады, 105, 128 бригад теробороны и 1 бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Угледар, Макаровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 1160 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 33, 65, 118 механизированных бригад ВСУ, 3 бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино, Новоданиловка, Нестерянка, Пятихатки и Щербаки Запорожской области. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Токаревка, Золотая Балка, Антоновка и Станислав Херсонской области. Потери ВСУ составили более 245-ти военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «HIMARS».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Vampire», «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолётов, 265 вертолётов, 12166 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 18419 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil