В течение недели Вооружённые Силы России уничтожили три штурмовика Су-25, два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины

На Донецком направлении с 31 марта по 5 апреля отражено 15 контратак штурмовых групп 31-й, 67-й, 72-й механизированных, 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял более 2110 военнослужащих, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 31 марта по 5 апреля т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Строевка Харьковской области. Кроме того, отражено 10 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх штурмовых, трёх аэромобильных и восьми механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорное, Андреевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Также отражено 15 контратак штурмовых групп 31-й, 67-й, 72-й механизированных, 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял более 2110 военнослужащих, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 89 автомобилей и 40 орудий полевой артиллерии.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и отражено 39 контратак противника в районах населённых пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, 3 танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины в районах населённых пунктов Урожайное, Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили более 760 военнослужащих, 8 танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении слаженными действиями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике подразделений горно-штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области, Работино, Нестерянка, Новоселовка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял более 240 военнослужащих, 19 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и две артиллерийские системы М777 производства США.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб «Hammer» и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS», «Vampire» и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолёта, 270 вертолётов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 674 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 20 627 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil