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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.23 09:00

В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих

За прошедшую неделю российскими подразделениями на Донецком направлении отражено 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 8 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в период с 3 по 8 декабря т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое, Песчаное Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 95-й десантно-штурмовой, 63-й и 66-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении «Южной» группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями на данном направлении отражено 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области. Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области. В результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито пять украинских самолётов, из которых: три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», две противорадиолокационные ракеты «HARM», две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата.

В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолётов, 257 вертолётов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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