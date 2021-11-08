В течение нерабочих дней темпы вакцинации в регионе выросли вдвое

Нерабочие дни в Мурманской области завершены. В понедельник школьники вернулись к учёбе, работники предприятий и сотрудники организаций вышли на свои рабочие места.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Чибис подвёл итоги долгих выходных.

«Несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом по всей стране, нам удалось выстроить систему таким образом, чтобы не закрывать заведения общепита, не останавливать работу торговых центров и непродовольственных магазинов на нерабочую неделю. Напоминаю, что проход на спортивные, культурные мероприятия, в кафе и рестораны доступен по QR-кодам. Эта система доказала свою эффективность, так как носит не запретительный характер, а позволяет людям, которые подошли ответственно к своему здоровью и безопасности окружающих, постепенно возвращаться к нормальной жизни. И благодаря принятым мерам нам удалось стабилизировать ситуацию», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что достигнутая в Мурманской области стабильность довольно хрупкая, и подорвать её может любое нарушение ограничений, способное привести к вспышке заболеваемости. Губернатор настоятельно попросил всех жителей области, работодателей и предпринимателей ответственно относиться к исполнению существующих правил безопасности.

По словам Андрея Чибиса, на данный момент в регионе полностью привито уже свыше 270 тысяч человек. Более 58% северян от плана вакцинированы полным курсом, 76% составляют вакцинированные первой прививкой и переболевшие за последние полгода.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор особо отметил, что после введения на территории области обязательных QR-кодов темпы вакцинации выросли вдвое.