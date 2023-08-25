В течение нескольких дней корабельная ударная группа Северного флота отработает задачи по своему основному предназначению в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» в рамках зачётного тактического учения отрабатывает задачи в полигонах Баренцева моря.

Корабли покинули главную базу Северного флота — город Североморск. Противоминное обеспечение корабельной ударной группы и развертывание в назначенных районах Баренцева моря обеспечила корабельная тральная группа, в составе которой действовали тральщики «Коломна» и «Котельнич».

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эсминца «Адмирал Ушаков» провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и уничтожению воздушных низколетящих целей.

В качестве воздушных целей выступали самолёты МиГ-31 и Су-24 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они имитировали нанесение ракетных и бомбовых ударов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477134@egNews