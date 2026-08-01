В течение прошедшей недели подразделения группировки войск России в зоне СВО освободили 7 населённых пунктов и взяли под контроль 5
Министерство обороны Российской Федерации 31 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 25 по 31 июля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 25 по 31 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации были нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа «сухогруз», четыре типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер.
На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населённые пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
В течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1500 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
30 июля решительными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Стенки Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны.
Всего за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили свыше 2510 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
В течение недели активными действиями подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2500 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолёта, 284 вертолёта, 193518 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30380 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35963 орудия полевой артиллерии и миномётов, 67917 единиц специальной военной автомобильной техники».
Фото и видео: https://vk.com/mil