На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ди технике ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 2510 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 31 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 25 по 31 июля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 25 по 31 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации были нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.

В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа «сухогруз», четыре типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер.

На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населённые пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1500 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

30 июля решительными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Стенки Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны.

Всего за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили свыше 2510 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение недели активными действиями подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2500 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолёта, 284 вертолёта, 193518 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30380 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35963 орудия полевой артиллерии и миномётов, 67917 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil