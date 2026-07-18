В течение недели подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 3275 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 17 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 11 по 17 июля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 11 по 17 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников.

В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взят под контроль населённый пункт Бачевск Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1360 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили 1505 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 117 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1205 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 183 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 3275 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три безэкипажных катера и 25 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолёта, 284 вертолёта, 183156 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30183 танка и другие боевые бронированные машины, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35795 орудий полевой артиллерии и миномётов, 66695 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil