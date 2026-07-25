В течение недели подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2960 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 24 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 18 по 24 июля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 18 по 24 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе, 16 типа «сухогруз», 10 типа «балкер» и контейнеровоз. Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса в городе Киев и Киевской области, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населённые пункты Захаровка, Ивашкино Волоховское и Артельное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 1495 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба», восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое Донецкой Народной Республики. В течение недели нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили свыше 2415 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Вольное Днепропетровской области и Благодатное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2960 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 118 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 71 управляемая авиационная бомба, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, 13 крылатых ракет «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 5249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолёта, 284 вертолёта, 188415 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30286 танков и других боевых бронированных машин, 1765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35886 орудий полевой артиллерии и миномётов, 67326 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil