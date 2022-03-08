В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожено 158 военных объектов на территории Украины
«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осавиахим В Мариуполе.
В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожено 158 военных объектов на территории Украины. 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное В Районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.
Также выведено из строя: 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.
Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций.
Уничтожено: 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.
В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова И Мариуполя».
Фото: https://vk.com/mil