«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осавиахим В Мариуполе.

В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожено 158 военных объектов на территории Украины. 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное В Районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.

Также выведено из строя: 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций.

Уничтожено: 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова И Мариуполя».

Фото: https://vk.com/mil