Добрые дела прекрасных людей: воробьиный приют, отдать всю свою жизнь детям, беззаветная любовь к уродливой собакеХронический стресс: около 52 процентов российских мужчин не доживают до 65 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.23 09:00

В течение прошедших суток Вооруженные Силы России нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах Украины

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 25 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении было уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», в районах населённых пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 404 самолёта, 224 вертолёта, 3573 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9114 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30«Настя». Художественный фильм (16+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Сыщик петербургской полиции». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)День работника культуры: сколько готовы платить тем, кто хочет быть ближе к искусству?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 75 копеек, доллар вырос на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению поддержал законопроект о ресоциализации бывших заключенных
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика