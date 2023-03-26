В течение прошедших суток Вооруженные Силы России нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах Украины

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 25 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении было уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», в районах населённых пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 404 самолёта, 224 вертолёта, 3573 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9114 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil