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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.25 09:00

В течение суток силами Черноморского флота уничтожено 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 3 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино Сумской области и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глущенково, Высшее Соленое, Дружелюбовка, Каменка, Ольговка, Соболевка, Купянск, Красное Первое и Московка Харьковской области. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, реактивную пусковую установку «Heron» производства Хорватии, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, из них два западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Звановка, Клиновое, Веролюбовка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 235 боевиков, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Димитров, Новопавловка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Березовка, Александрополь, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Отрадное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Павловка, Каменское, Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Ромашково Никольское, Велетенское, Садовое и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и шесть автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в течение суток силами Черноморского флота уничтожено 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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