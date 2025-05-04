Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 3 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино Сумской области и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глущенково, Высшее Соленое, Дружелюбовка, Каменка, Ольговка, Соболевка, Купянск, Красное Первое и Московка Харьковской области. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, реактивную пусковую установку «Heron» производства Хорватии, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, из них два западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Звановка, Клиновое, Веролюбовка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 235 боевиков, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Димитров, Новопавловка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Березовка, Александрополь, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк AMX производства Франции, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Отрадное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Павловка, Каменское, Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Ромашково Никольское, Велетенское, Садовое и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и шесть автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в течение суток силами Черноморского флота уничтожено 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова».

Фото и видео: https://vk.com/mil