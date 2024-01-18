В течение суток в зоне СВО поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов, радиолокационные станции, пункт временной дислокации иностранных наёмников

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку «Пион».

Министерство обороны Российской Федерации 17 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией, отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. В результате потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнём артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку «Пион».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й, 37-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Тягинки и Ивановка Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», а также «Vampire» чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новониколаевка, Горловка и Пески Донецкой Народной Республики».

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