В течение суток Вооруженные силы России продолжали нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины

На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населённого пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи.

Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населённого пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено два пункта управления в районах населённых пунктов Двуречная Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127-ми районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области. В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ.

В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» в районе населённого пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ягодное Харьковской области, Пилиповка Луганской Народной Республики, Новоселка, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки и Ингуловка Херсонской области. В воздухе сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое И Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области».

Как сообщает vk.com/mil, 17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.

Обмен прошёл при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные граждане России будут доставлены в Москву. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

Фото и видео: https://vk.com/mil