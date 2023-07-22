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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.23 09:00

В течение суток вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях

На Запорожском направлении потери противника за сутки составили более 175 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Разлив и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. В ходе боев за сутки уничтожены до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» отражены три атаки противника в направлении населённых пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Макеевка, Новоегоровка, Райгородка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника составили более ста украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В районе населённого пункта Приютное Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

На Запорожском направлении действиями подразделений и огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Ровнополье Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 175 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области.

В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

За сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населённых пунктов Золотаревка, Краснореченское, Шипиловка, Сватово Луганской Народной Республики, Артемовск, Бахмутское, Мариуполь, Ключевое Донецкой Народной Республики, Гусарка, Чапаевка, Романовское и Малые Щербаки Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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