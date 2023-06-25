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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.23 09:00

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

Кроме того, 23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населённого пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow».

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск «Восток», огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ в районах населённых пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области уничтожено два танка и шесть боевых бронированных машин противника.

На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Преображенка и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. В районе населённых пунктов Северск и Сухая Балка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. В районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.

Также в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Ягодное и Берестовое Харьковской области уничтожено три украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские установки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районе города Днепропетровск уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлевка, Соледар, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолёта, 240 вертолётов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11152 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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