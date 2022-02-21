В течение трёх лет завершится полная модернизация лечебного корпуса Апатитско-Кировской ЦГБ

В 2024 году завершится полная модернизация лечебного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы. На эти цели из областного бюджета будет направлено более 600 млн рублей. О планах по развитию стационара губернатор Андрей Чибис рассказал в конце прошлой недели в ходе посещения медучреждения в рамках рабочей поездки в Кировск. Глава региона проконтролировал выполнение капитального ремонта и перепланировки помещений первых трёх этажей лечебного корпуса.

Напомним, работы были начаты в 2019 году с целью организации первичного сосудистого отделения для пациентов, перенесших инсульт. На сегодняшний день первый этап ремонта завершен, его общая стоимость составила 154,1 млн рублей. Расположенное на первом этаже приемное отделение теперь полностью соответствует современным требованиям, обеспечено разделение потоков, установлено необходимое диагностическое оборудование. Выполнен также ремонт второго и третьего этажей, где находятся травматологическое и неврологическое отделения. На всех этажах произведен монтаж трубопроводов системы снабжения медицинскими газами. Завершено устройство карнизов, сливов, свесов по фасаду пристройки. Обустроен тамбур для въезда машин скорой медицинской помощи. Кроме того, за счет средств областного бюджета для нового первичного сосудистого отделения закуплено необходимое оборудование, в том числе мультисрезовый компьютерный томограф с программой для ангиографии, рентгенологическое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковой аппарат, функциональные кровати, и медицинская мебель. В 2020 году на эти цели было направлено 68,5 млн рублей, в 2021 году – 30 млн рублей.

«Я был в этом учреждении раньше, тогда мы и приняли решение, что должны радикально модернизировать всю больницу. Первый этап выполнен. Капитально отремонтированы приемный покой и еще два этажа, появилось современное оборудование, очень грамотно выстроена логистика пациентов. Это тем более важно, что стационар обеспечивает лечение и жителей Апатитов, и жителей Кировска. Наличие современной больницы с очень позитивными и, насколько мне известно, очень профессиональными врачами немаловажно и для огромного количества гостей, которые посещают наш регион, и Кировск в частности. Мы продолжим модернизацию больницы, соответствующие деньги в бюджете области заложены, это порядка 600 млн рублей. Планируем, что в ближайшие три года полностью, под ключ, закроем вопрос качества медицинского обслуживания в данном медицинском учреждении», – отметил по итогам посещения учреждения Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подрядчик на проведение ремонта оставшихся четырёх этажей лечебного корпуса будет определён уже на этой неделе. Для обеспечения непрерывности лечебного процесса и бесперебойной работы учреждения капитальный ремонт планируется провести этапами. В 2022 году будут отремонтированы кровля, фасад, входная группа и 4-й этаж; в 2023 году работы проведут на 5, 6, техническом и цокольном этажах, в 2024 году будет полностью отремонтирован 7 этаж корпуса.

«Появится современная, отремонтированная, модернизированная с точки зрения и техники, и мебели больница. Важно, что, помимо жителей Апатитов и Кировска, стационар может обслуживать тяжелых пациентов из других районов. Таким образом, больница становится современным центром оказания специализированной медицинской помощи. Вот наша конечная цель, именно в это мы инвестируем средства областного бюджета», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440596/#&gid=1&pid=2