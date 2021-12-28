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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.21 14:30

В текущем году доля жителей региона, охваченных мерами социальной поддержки, составляет 340 тысяч человек

Об этом, отвечая на вопрос в рамках итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Чибиса и его заместителей, сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

«По-прежнему в приоритете регионального правительства – поддержка семей с детьми. В текущем году на эти цели предусмотрено порядка 7 млрд рублей, различными мерами поддержки пользуются 65 тысяч семей», – пояснила Елена Дягилева.

В частности, в целях создания условий для рождения первых детей в молодых семьях женщинам, родившим первого ребёнка, предоставляется ежемесячная денежная выплата до достижения ребёнком возраста полутора лет в размере 14 тысяч рублей. С текущего года право на получение выплаты есть и у женщин с временной регистрацией на территории региона, в случае отсутствия у них места жительства на территории Российской Федерации.

«Эта выплата в народе получила название «зарплата мамы» и является хорошим дополнением к федеральной выплате, предоставляемой при рождении первенца, – пояснила Елена Дягилева. – Одновременно обе выплаты получают 1319 семей. На 1 декабря текущего года «зарплату мамы» получили уже 300 северянок».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в дополнение к федеральному материнскому капиталу с 2012 года многодетные семьи получают региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего и последующих детей, его размер составляет 136 тысяч рублей. За период реализации этой меры социальной поддержки – с 2012 года – выдано более 12 тысяч сертификатов. С 1 декабря им могут воспользоваться 6300 семей.

«По многочисленным просьбам многодетных семей в текущем году в региональный закон были внесены изменения. В то время как федеральным материнским капиталом в большинстве случаев можно воспользоваться с момента достижения ребёнком трёхлетнего возраста, семьям, получившим региональный материнский (семейный) сертификат, предоставлено право с 1 января 2022 года воспользоваться его средствами сразу после рождения или усыновления третьего ребёнка и последующих детей. Право на его получение продлено до 2026 года», – сообщила Елена Дягилева.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433527/#&gid=1&pid=1

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