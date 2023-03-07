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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 18:30

В текущем году на 8 Марта на цветы россияне потратят больше, на подарки — меньше

Самые дорогие подарки и цветы на 8 Марта дарят в Москве и Красноярске, а самые бюджетные — в Перми. За год среднестатистический «подарочный» бюджет сократился, тогда как «цветочный», напротив, вырос. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины — мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%). Все больше россиян отказывается от традиции вручать презенты на так называемые гендерные праздники. Так, в этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день — это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, составляет 40%.

Покупка подарков облегчит кошелек среднестатистического россиянина на 3600 рублей, цветов — на 3000 рублей. Мужской бюджет на эти цели больше: 4100 рублей на подарки и 3300 на цветы, у женщин — 3000 и 2400 рублей соответственно. На подарки к 8 Марта больше всего тратит молодежь до 24 лет (в среднем 4000 рублей), на цветы — респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (3300 рублей). Чем выше доход россиян, тем дороже им обходится Международный женский день.

По сравнению с прошлым годом, среднестатистический «подарочный» бюджет снизился на 400 рублей, а «цветочный», напротив, вырос на 300 рублей. По данным «SuperJob», сегодня букеты к 8 Марта обходятся россиянам дороже, чем когда-либо: сказывается ощутимый рост цен в этой сфере. Что касается подарков, то они были самыми дорогими в 2022 году, когда закончилась пандемия COVID-19. Больше всего сократили праздничные расходы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет: на подарки они потратят на 700 рублей меньше, чем в 2022-м, а на цветы — на 500 рублей меньше.

Самые дорогие подарки покупают в Москве, Красноярске (в среднем по 5000 рублей), Казани (4500) и Екатеринбурге (4400), а самые бюджетные — в Нижнем Новгороде и Перми (по 3500 рублей). Цветы сильнее всего облегчат кошельки жителей Москвы (в среднем на 3500 рублей) и Красноярска (3300 рублей), а меньше всего денег в магазинах флористики оставят в Перми (2400 рублей).

Время проведения опроса: 28 февраля — 3 марта 2023 года.

 

 

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