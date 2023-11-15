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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 18:35

В текущем году на Северном флоте при содействии и участии Русского географического общества было проведено 820 мероприятий

В штабе Северного флота состоялось служебное совещание, в ходе которого под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина были подведены итоги деятельности регионального отдела Центра содействия реализации проектов (ЦСПР) Русского географического общества (РГО) на Северном флоте в 2023 году.

Как отметил контр-адмирал Игорь Курочкин, «все спланированные совместно с Русским географическим обществом мероприятия на 2023 год на Северном флоте выполнены в полном объёме».

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе уточнил, что в текущем году на флоте при содействии и участии Русского географического общества было проведено 820 мероприятий. В их числе - 6 экспедиций, 15 тематических выставок, организованных в объединениях, соединениях и воинских частях флота, 17 конференций и семинаров. В общей сложности посетителями и участниками данных мероприятий стали более 67 тысяч человек.

Наиболее значимые из совместных проектов Северного флота и РГО – комплексная экспедиция «Помни войну», экспедиция на архипелаг Новая Земля, комплексная морская историко-мемориальная военно-патриотическая экспедиция «Колгуев-2023», экологическая экспедиция по очистке Арктической зоны РФ от техногенного загрязнения «Арктика. Генеральная уборка» на острове Кильдин, комплексная экспедиция Северного флота, 12-го Главного управления Минобороны России на полуостров Средний и Рыбачий, поисковая экспедиция по обследованию военно-исторических объектов, ряд акций военно-исторической и патриотической направленности.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей объединений, управлений и служб Северного флота по основным проектам, реализованным совместно с Русским географическим обществом в текущем году.

Особый интерес у участников совещания вызвали доклады председателя Мурманского регионального отделения РГО Дениса Моисеева о научных результатах экспедиции на Новую Землю и научного руководителя комплексной экспедиции «Помни войну» капитана 1 ранга Алексея Корниса о результатах третьего сезона экспедиции.

За активное участие в совместных проектах Северного флота и Русского географического общества ряд военнослужащих Северного флота награждены грамотами, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12485871@egNews

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