В текущем году с территории Мурманской области судебные приставы принудительно выдворили больше нелегальных мигрантов

С начала 2024 года с территории Мурманской области судебными приставами выдворены 148 нелегальных мигрантов. Это превышает количество выдворенных за весь прошлый год на 17 человек.

Среди нарушителей миграционного законодательства преобладают граждане из Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. В текущем году принудительно покинули Кольский полуостров и нашу страну также граждане Македонии, Ирака, Египта.

В ходе очередного выдворения судебные приставы по ОУПДС, исполняя решения суда, отправили на Родину четырёх граждан Республики Узбекистан. Все они нарушили режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и находились на территории Мурманской области незаконно.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Помимо штрафа, суд назначил им наказание в виде административного выдворения, ждать которого им пришлось в центре временного содержания иностранных граждан. Сотрудниками УФССП России по Мурманской области для незаконных мигрантов были приобретены проездные документы.

Судебные приставы по ОУПДС препроводили иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту г. Москва, откуда они были отправлены на свою Родину.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.