В текущем году станем бедней, но меньше

Минэкономразвития значительно улучшило прогноз по снижению реальных располагаемых доходов населения РФ в 2022 году. Как сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза, снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в 2022 году оценивается до 2,8% с 6,8% в предыдущей - майской версии прогноза,

Как сообщает finmarket.ru, по его словам, такие цифры содержатся в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, внесенного министерством на рассмотрение бюджетной комиссии.

Как сообщалось, по данным Росстата, снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2022 года составило 0,8% в годовом сравнении после сокращения на 1,2% в I квартале. В целом за первое полугодие 2022 года реальные располагаемые доходы населения РФ снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2023 году Минэкономразвития ожидает рост реальных располагаемых доходов населения на 1,2%, в 2024 году - на 3,5%, в 2025 году - на 2,0%.

Минэкономразвития также несколько улучшило прогноз по снижению реальной заработной платы в 2022 году - до 2,9% с 3,8% в майской версии прогноза. В 2023 году министерство ожидает роста заплат в реальном выражении на 2,6%, в 2024 году - на 3,1%, в 2025 году - на 2,5%.