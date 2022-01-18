В текущем году в Коле благоустроят Советский проспект

До конца октября текущего года в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Коле благоустроят одну из центральных улиц – Советский проспект.

Подрядчик – ООО «Дельфин» – уже приступил к разработке проекта и рабочей документации.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МКУ «Управление городского хозяйства МО г. Кола».

С ООО «Дельфин» заключен муниципальный контракт на сумму 54,6 миллиона рублей. Согласно условиям заключенного контракта, помимо разработки проектной документации подрядчику необходимо выполнить ряд работ по благоустройству проспекта с центральной городской площадью без вмешательства в планировочную структуру с выделением функциональных зон, организации пешеходной улицы с покрытием, скамейками, навесами, функциональными объектами.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, необходимо будет создать единую пешеходную зону, вымощенную плиткой, обновить площадь и сквер, устроить современную систему освещения проспекта и площади, организовать площадь для проведения культурно-массовых мероприятий и открытого выставочного пространства – музея под открытым небом.

Также подрядчику необходимо установить парковые светильники направленного света (чтобы не засвечивать окна домов), обустроить транзитные палисадники, заменить зеленые насаждения с планировкой поверхности зеленых зон и отремонтировать лестницу.