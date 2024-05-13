В текущем году в Мурманске по нацпроекту отремонтируют 27 участков улично-дорожной сети

Всего в Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, будет отремонтировано 37 километров дорог. В их числе 14,4 километра улично-дорожной сети заполярной столицы.

27 объектов расположены во всех районах Мурманска: 11 участков — в Первомайском округе, 7 участков в Октябрьском округе и 9 участков в Ленинском округе. Список адресов доступен по ссылке.

Как сообщает администрация города Мурманска, кроме того, из областного бюджета муниципалитетам выделено более 1,3 миллиарда рублей на обновление дорог.

Так, в рамках стратегического плана «На Севере — жить», в столице Заполярья в порядок приведут ещё 30 объектов, общей площадью более 184 тысяч квадратных метров. В их числе капитальный ремонт четырёх перекрестков и второй этап капремонтов улиц Подгорной и Героев Рыбачьего.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/