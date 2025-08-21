В текущем году в Мурманске снесут 15 аварийных домов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» в регионе производится снос аварийных домов. В 2025 году в Мурманске снесут 15 таких зданий.

В 2024 году в столице Кольского Заполярья снесли 31 аварийный дом, а всего с 2019 по 2023 годы в Мурманске снесли 28 домов.

В этом году работы ведутся в Октябрьском округе города Мурманска. 20 августа подрядчик приступил к сносу аварийных домов на №15 по ул. Советская и №25 по ул. Генералова. В ближайшее время снесут также дом №18 по ул. Генералова. До конца года в Мурманске планируют снести ещё 12 аварийных домов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, снос аварийных домов позволяет улучшить внешний вид города, а также сделать его более безопасным для жителей, в том числе детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552064/#&gid=1&pid=2