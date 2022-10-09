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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.22 21:36

В теракте на Крымском мосту замешаны спецслужбы Украины, граждане России и зарубежных государств, которые помогали в его подготовке

Сегодня Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, во время которой глава государства попросил доложить о предварительных данных расследования события, которое произошло вчера рано утром на Крымском мосту.

Как сообщил А. Бастрыкин, следственная группа Главного следственного управления, эксперты, криминалисты, очень оперативно прибыли на место происшествия. С участием специалистов взрывного дела, криминалистов детально осмотрели место происшествия, сделали предварительные обоснованные выводы.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошёл подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики – лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации, - доложил председатель Следственного комитета Президенту России. - Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод – это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму».

На уточняющий вопрос Владимира Путина, что авторы, исполнители и  заказчики – это спецслужбы Украины, Александр Бастрыкин ответил: «Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».

 

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69565/photos/69136

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