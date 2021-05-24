В Териберке 29 мая пройдёт Большой туристический субботник

В преддверии летнего туристического сезона 29 мая в Териберке пройдёт Большой туристический субботник. Его инициатор – Единый волонтерский центр Мурманской области при поддержке регионального комитета по туризму, администрации Кольского района и сельского поселения Териберка.

«Инициатива вызвала большой интерес: волонтеры, общественники, туроператоры, гиды, туристическое сообщество, профсоюзы крупных компаний, а также туристы с жителями Мурманской области соберутся вместе, чтобы убрать мусор, оставшийся после зимнего периода в самом популярном сельском поселении Арктической зоны Российской Федерации. Уже зарегистрировались более 500 участников. Благодарю за неравнодушие и приглашаю всех северян присоединиться! Начало в 13 часов», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Предварительная регистрация участников открыта по ссылке: https://murman-tourism51.timepad.ru/event/1627996/.

Место сбора, инструктажа и выдачи снаряжения – Териберский сельский Дом культуры, с 12.00 до 13.00. По завершении уборочных мероприятий состоится флешмоб «На Севере – Чисто», также запланирован open air от мурманского творческого объединения Kross.kultura.

Глава региона также отметил, что несмотря на непогоду большое количество северян в пятницу 21 мая вышли на уборку дворов и прилегающих территорий. По предварительным данным более 10 тысяч жителей региона присоединились к субботникам. Губернатор поблагодарил их за участие и напомнил о необходимости постоянного контроля чистоты на территориях, закрепленных за магазинами, объектами малого бизнеса, предприятиями.

«Огромное спасибо тем, кто помогает своему двору, парку, скверу стать чище после зимы. Я обращаюсь ко всем, кто пишет в соцсетях, что их двор субботником не был затронут – чистота во многом зависит от нас. Выходите вместе с дворниками и управляющими компаниями, делайте свои дворы чистыми. Также призываю предпринимателей, предприятия, собственников следить за тем, что происходит на территориях, закрепленных за ними. Чистота и порядок здесь – это, прежде всего, забота владельцев бизнеса, вокруг которого расположена эта территория. Я прошу министра градостроительства и благоустройства Марию Гаврилову на следующей оперативке рассказать, как идут работы по закреплению территорий, а также по их содержанию за собственниками нежилых объектов. Все муниципалитеты должны иметь соответствующие контрольные функции. Порядок должен быть везде», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, партнёрами Большого туристического субботника в Териберке стали Ассоциация профессиональных экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды», компания «Центр стройматериалов Мурмана», торговые сети «Перекресток» и «Окраина», конгресс-отель «Меридиан», турбаза «Лапландская деревня», туристический комплекс «Териберский берег», компания «Чай Севера», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и арктический фестиваль «Териберка».