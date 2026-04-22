В Териберке может быть восстановлен утраченный храм во имя Грузинской иконы Божией матери

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал инициативу о возрождении в Териберке на историческом месте утраченного храма во имя Грузинской иконы Божией матери. Ранее с таким предложением к главе региона обратился настоятель Тихвинской церкви старинного поморского села Александр Козачук.

В минувшие выходные десятки прихожан, жителей и гостей Териберки отпраздновали 140-летие со дня освящения утраченного храма - в селе состоялись Божественная литургия и просветительское концертное мероприятие.

«Хочется оставить в селе для потомков что-то родное, близкое сердцу. То, что было дорого для поморов, которые и построили храм во имя Грузинской иконы Божией Матери. Наша идея рассказать сегодня об этом храме, об истории православия в Териберке и заручиться поддержкой народа на то, чтобы храм возродить для грядущих поколений», - отметил протоиерей Александр Козачук.

Храм во имя Грузинской иконы Божией Матери был возведён в Териберке на добровольные пожертвования в 1885 году и освящен 18 апреля 1886 года. Известно, что летом 1894 года храм посещал Сергей Витте - модернизатор Российской империи, одна из крупнейших политических фигур предреволюционной эпохи. В середине 90-х храм был снесен. Сегодня на этом месте находятся поклонный крест и действующая часовня во имя святителя Николая Чудотворца.

«Решение губернатора Андрея Чибиса поддержать инициативу возрождения утраченного храма важно не только для восстановления исторической справедливости. Это дань уважения богатой истории и культуре Териберки. Сегодня старейшее поморское поселение на Кольском берегу может и должно стать центром исторического и православного туризма. Но организация полноценных паломнических маршрутов невозможна без возрождения существовавших здесь ранее храмов», - прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области, куратор развития туризма в регионе Александра Кондаурова.

Как сообщает региональное Министерство туризма и предпринимательства, участники праздничных мероприятий познакомились с историей православия и поморского кораблестроения в Териберке и смогли увидеть дореволюционные снимки села из фонда Мурманского областного краеведческого музея. Душевные песни в светлый праздник исполнил Териберский поморский народный хор. Кроме того, протоиерей Александр Козачук вручил памятные наградные знаки всем сестрам прихода Тихвинской иконы Божией Матери в селе Териберка.

