В Териберке началась подготовка к строительству водозаборных сооружений в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Подрядчик, который выиграл весной конкурс на строительство водозаборных сооружений в Териберке, отказался от выполнения работ. После проведения повторных конкурсных процедур был заключён контракт с ООО «Сантех-Норд СМУ 1». Компания вышла на объект и начала подготовительные работы. Сейчас идёт устройство подъездных путей. На площадке уже работает шесть единиц тяжёлой техники», - отметил Алексей Грачиков.

Согласно контракту, новые водозаборные сооружения в Териберке на участке 19 тысяч кв. метров должны появиться до конца 2022 года. Меньше чем за полтора года подрядчику предстоит возвести здания водоподготовки, насосной станции и склада с бытовыми помещениями, а также устроить резервуар чистой воды и водоприёмный колодец, подключиться к существующей сети водоснабжения и выполнить благоустройство. На создание нового водозабора на побережье Баренцева моря из федерального, областного и местного бюджетов направлено 139 млн рублей, сообщает региональное Министерство строительства.