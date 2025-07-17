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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 10:15

В Териберке обсудили вопросы безопасности туристов на воде и защиты китов

В Териберке состоялась рабочая встреча с судовладельцами по вопросам безопасности водного туризма и защиты морских млекопитающих. Инициатором мероприятия выступил комитет по туризму Мурманской области при участии представителей правоохранительных органов, МЧС, администраций Кольского округа и сельского поселения Териберка, дирекции ООПТ, представителей научного и туристического сообщества.

В числе первоочередных мер по обеспечению безопасности водного туризма является соблюдение порядка пользования маломерными судами, в частности, лицензирования коммерческой перевозки пассажиров. «Количество легальных перевозчиков растет, при этом проблема «теневого» рынка продолжает оставаться актуальной, - подчеркнул Михаил Авакьян, мурманский транспортный прокурор. - Напомним, что за нарушения в этой сфере для юридических лиц предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей, а при повторных нарушениях возможна конфискация судов».

Отдельное внимание организаторы встречи уделили правилам наблюдения за морскими млекопитающими. Учёные разрабатывают правила наблюдения за китообразными с учётом опыта других регионов и спецификой Баренцева моря. При этом, уже сейчас за нарушения природоохранного законодательства грозят штрафы - до 1 миллиона рублей за причинение вреда редким видам. Соответствующую проверку возбуждает природоохранная прокуратура. Как отметил Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области, после обсуждения правил с судоводителями, судовладельцами и представителями туристического бизнеса планируется нормативно-правое закрепление правил на региональном уровне, а также проработка возможности их фиксации на уровне федерации для дальнейшего тиражирования в другие регионы.

Региональные власти с турсообществом работают над созданием комфортных условий для морских путешествий, защищая интересы гостей и бережно относясь к уникальной северной природе. При этом, выбор нелегальных перевозчиков со стороны туристов ставит под угрозу как их собственную жизнь, так и хрупкую экосистему Арктики. По итогам мероприятия для туристов будут подготовлены чек-листы, по которым можно оценить судно перед выходом на экскурсионную программу, в том числе, на наличие лицензии у перевозчика, погодные условия и техническое состояние судна, наличие спасательных средств, включая жилеты и средства связи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550478/#&gid=1&pid=2

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