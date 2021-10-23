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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.21 11:00

В Териберке открыта первая зарядная станция для электромобилей

В мероприятии 22 октября принял участие вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора.

- Проект по развитию зарядной инфраструктуры задумывался достаточно давно, сейчас есть быстрые зарядные станции в Киркенесе, Заполярном и Мурманске, - отметил Евгений Никора. – Они построены в рамках действия меморандума о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для электромобилей в Мурманской области, который подписан в 2016 году между «Беллоной» и правительством Мурманской области. Подписание меморандума открыло перспективы создания сети зарядных станций в Мурманской области и других регионах Северо-Запада России, что способствует популяризации экологически чистого транспорта за счёт повышения удобства его эксплуатации. В нашем северном регионе развитие «зеленой» экономики, решение экологических проблем были и остаются в числе приоритетных направлений. Все это находится в тесной связке с развитием уникальных туристических продуктов в Арктическом регионе.

В августе этого года правительство России утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая разработана в соответствии с федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». И в нашем регионе она стала, по сути, руководством к действию.

Сейчас по дороге к одному из самых привлекательных для туристов мест в регионе – посёлку Териберка строится ветропарк, который уже успел стать очередной достопримечательностью.

- Областная Дума полностью поддерживает инициативу по реализации второго аналогичного и более масштабного проекта «Barents-Baltic-Electric Road», - подчеркнул Евгений Никора. - И где, как не на берегу Баренцева моря, начинать эту работу! Сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, и я абсолютно уверен в том, что их число будет расти. Будет увеличивать и количество электромобилей на дорогах. Важным подтверждением является проект запуска электробусов между Норвегией и Россией, которые смогут доезжать и до Териберки. Уверен, через 5 лет мы увидим другую картину с распространением электротранспорта. Важно, что здесь и сегодня мы делаем шаг в этом направлении. Я призываю наших коллег с Карелии и Ленинградской области активнее подключиться к этой важной работе.

 

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