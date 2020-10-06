В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой

Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали появился на берегу Баренцева моря в Териберке. Автором инсталляции стал скульптор Александр Хромых. Идея получила название «Океаны» и заняла второе место в региональном грантовом конкурсе для творцов в области современного искусства.

По словам автора, арт-объект посвящён Териберке и её уникальной природе. Село – это то место, куда можно приехать чтобы любоваться океаном, бескрайними просторами и самыми большими обитателями нашей планеты – китами.

«Этот символ привлечет внимание к экологическим проблемам нашего мира и защите этих величественных животных в Баренцевом море. Я давно начал работу над этой темой. Когда впервые побывал в Териберке, меня вдохновило это бесконечно прекрасное место – край земли, где океан сливается с небом. А встреча с китами побудила меня создать серию скульптур. Благодаря конкурсу стало возможным воплотить свою идею в реальном месте», – рассказал автор скульптуры Александр Хромых.

Как сообщает региональное Министерство культуры, скульптура изготавливалась в Санкт-Петербурге, а 3 октября была установлена и презентована на одном из старых причалов Териберки. Напомним, открытие инсталляции планировалось в рамках программы фестиваля «Териберская волна», который был отменен из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.