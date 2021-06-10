В Териберке появится международная арктическая станция «Снежинка-2»

Госкомиссия по вопросам развития Арктики под руководством вице-премьера РФ – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева приняла решение о необходимости построить в селе Териберка Мурманской области международную арктическую станцию «Снежинка». Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, который принял участие в мероприятии.

«В Мурманской области появится международная научная станция «Снежинка», которую мы будем делать вместе с федеральным Министерством образования и науки и МФТИ. Для нас это важное событие, которое принципиально с учётом того, что мы председательствуем в Арктическом совете, – отметил Андрей Чибис. – Решение такое принято. Всех с этим поздравляю. Это дополнительная возможность для новых образовательных программ, научных исследований, для привлечения в нашу область научных специалистов и развития наших ребят в части образования, науки и исследования Арктики».

Станцию «Снежинка-2» построят в районе Териберки по идентичному базовому проекту «Снежинка-1» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, международная арктическая станция «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель такого проекта – исследования в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем «умный дом/поселение», робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом.

На станции исследователи мирового уровня будут проводить совместные работы по проблемам экологии, изменению климата, загрязнению окружающей среды и Мирового океана. Для школьников при поддержке Минпросвещения России будут проводиться обучающие курсы и поездки, в рамках которых молодому поколению расскажут о принципах «зелёной» энергетики, о её влиянии на экологию и экономику страны.