В Териберке презентовали архитектурно-градостроительную концепцию развития территории

В Териберке, в день 150-летия сельского поселения, презентовали архитектурно-градостроительную концепцию развития территории. Она была разработана по поручению губернатора Андрея Чибиса АНО «Центром городского развития Мурманской области» с привлечением ООО «Ленгипрогор». Работа проведена с учетом туристического и природного потенциала населённого пункта.

«Териберка - уникальное место с сумасшедшей природой, жемчужина Кольского полуострова. Наша задача, дать селу по-настоящему жить, чтобы территория развивалась. Нужно предложить понятную инвествозможность, во что вкладывать, чтобы все создаваемые объекты вписывались в общую концепцию этого села», - сказал губернатор, открывая совещание, посвящённое планам развития сельского поселения.

Териберка стабильно входит в топ мест для посещения различных туристических рейтингов. Сочетание дикой северной природы, берега Ледовитого океана, северного сияния и полуразрушенной старинной деревянной застройки вызывает у людей неподдельный интерес. Относительная транспортная доступность - одно из ключевых преимуществ территории.

С 2014 года наблюдается рост туристического потока с одной до 40 тысяч человек в год, и, как отмечают специалисты, в сложившихся условиях пандемии внутренний туризм будет только наращивать обороты.

Как подчеркнули на совещании, сегодня гости приезжают в Териберку одним днем, что недостаточно для развития туризма: невозможно полноценно загрузить инфраструктуру и создать экономику места. Териберке не хватает сервиса.

Как рассказал в ходе презентации директор директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Андрей Коровянский, в рамках разработанной концепции планируется разместить многофункциональный туристический центр с автозаправкой и парковкой для туристических автобусов, предполагается развитие фестивальной части с гастрономической составляющей, а также создание разнообразных маршрутов, каждый из которых будет отвечать интересам гостей: морская рыбалка, встречи с китами, путешествие к озерам, водопаду, дзотам и пляжу с «драконьими яйцами», сплав по реке от ГЭС и другие. При этом важно сохранить идентичность места и не нарушить естественный ход жизни людей.

Губернатор подчеркнул важность учета мнения всех участников процесса – местных жителей, профессионального архитектурного сообщества, представителей бизнеса и туристической индустрии.

В настоящее время министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области запущена работа по корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки. Администрацией Кольского района принято решение о разработке данных документов и осуществляется сбор предложений.

Архитектурно-градостроительная концепция развития Териберки будет вынесена на общественные обсуждения, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.