В Териберке продолжается ремонт многоквартирных домов

3 августа министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова проверила ход ремонтных работ жилого фонда в Териберке и подготовки его к осенне-зимнему периоду.

Визит министра регионального Госжилнадзора состоялся в рамках выезда областной комиссии по подготовке к ОЗП. Алёна Кузнецова встретилась с администрацией поселения, а также руководством управляющей компании «Териберка», обсудила с ними текущие проблемные вопросы.

Вместе с главой УК министр осмотрела ход ремонта многоквартирных домов на улице Школьной. В порядок здесь приводят крыши и фасады пятиэтажных домов номер 1 и 10, а также фасад трехэтажного дома №8.

«В настоящее время рабочие подрядной организации меняют кровли и окна в подъездах. Далее они будут обшивать или облицовывать фасады. После завершения внешних работ в планах провести ремонт подъездов», – рассказала Алёна Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/