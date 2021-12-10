Андрей Чибис поздравил работников «Мурманскводоканала» с 90-летием предприятияВ Мурманской области детские ёлки пройдут в очном формате
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 16:00

В Териберке продолжается строительство водозабора

В Териберке в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается строительство водозаборных сооружений. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 27%. Готовы котлован под здание водоподготовки и траншеи под канализационные выпуски. Для резервуаров чистой воды №1 и 2 выполнена вязка арматуры пола, стен и установлена опалубка. На объекте работает два экскаватора и 11 человек», – отметили в министерстве строительства Мурманской области.

Напомним, новые водозаборные сооружения в Териберке на участке 19 тысяч кв. метров должны появиться до конца 2022 года. Меньше чем за полтора года подрядчику предстоит возвести здания водоподготовки, насосной станции и склада с бытовыми помещениями, а также устроить резервуары чистой воды и водоприемный колодец, подключиться к существующей сети водоснабжения и выполнить благоустройство. На создание нового водозабора на побережье Баренцева моря из федерального, областного и местного бюджетов направлено 142,5 млн рублей.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430687/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в
08.12.21 15:16
Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич
Комментарий к новости:В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:15«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Региональная прокуратура продолжает работу по взысканию задолженности по заработной плате северян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Начался второй этап перевода домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему теплоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика