В Териберке продолжается строительство водозабора

В Териберке в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается строительство водозаборных сооружений. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 27%. Готовы котлован под здание водоподготовки и траншеи под канализационные выпуски. Для резервуаров чистой воды №1 и 2 выполнена вязка арматуры пола, стен и установлена опалубка. На объекте работает два экскаватора и 11 человек», – отметили в министерстве строительства Мурманской области.

Напомним, новые водозаборные сооружения в Териберке на участке 19 тысяч кв. метров должны появиться до конца 2022 года. Меньше чем за полтора года подрядчику предстоит возвести здания водоподготовки, насосной станции и склада с бытовыми помещениями, а также устроить резервуары чистой воды и водоприемный колодец, подключиться к существующей сети водоснабжения и выполнить благоустройство. На создание нового водозабора на побережье Баренцева моря из федерального, областного и местного бюджетов направлено 142,5 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430687/#&gid=1&pid=2