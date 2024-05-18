В Териберке проведут первый чемпионат Мурманской области по сёрфингу

Песчаные пляжи Териберки выбраны для проведения первого чемпионата Мурманской области по сёрфингу. В холодное Баренцево море участники выйдут 21 мая. Состязаться спортсменам предстоит в дисциплине длинная доска (лонгборд).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в борьбу готовы вступить 25 отважных сёрферов из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда и Мурманска.

Эти соревнования – уникальная возможность испытать свои силы и навыки на одном из самых красивых побережий России, а также почувствовать невероятный драйв от соревнований и дух товарищества среди лучших сёрферов.

Церемония награждения состоится 22 мая. Лучшие из лучших будут награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области, а также специальными призами от организаторов и партнёров.

Фото: https://gov-murman.ru