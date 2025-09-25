24 сентября в Териберке провели второй чемпионат Мурманской области по сёрфингу в дисциплине «длинная доска». В нём приняли участие 13 спортсменов из Никеля, Мончегорска и Кировска.

Эти соревнования – самые северные в России по сёрфингу. Баренцево море подготовило испытания для северян: температура воды составляла 6℃, высота волн достигала одного метра, порывы ветра – до 17 м/с.

Заполярные серферы также отметили пресность воды из-за дождей, прошедших накануне и в день соревнований. В таких суровых северных условиях участникам предстояло бороться за звание чемпиона.

По завершении соревнований победу одержали Ольга Контарева и Дмитрий Ткачук. «Серебро» завоевали Анна Фефилатьева и Александр Коновалов. Бронзовыми призёрами стали Наталия Бугаева и Роман Кузнецов.

Чемпионат в Териберке стал отборочным этапом. Победители получили право представлять Мурманскую область на чемпионате России по сёрфингу, который пройдёт в октябре в Калининграде. Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото (Федерация серфинга Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/554059/#&gid=1&pid=2