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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 17:30

В Териберке пройдёт пятый трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли»

16 июля в рамках Арктического фестиваля «Териберка» вновь состоится экстремальный забег по заполярной тундре. Как и в прошлые разы, большая часть дистанции проходит по горным тропам и скальным поверхностям, а также по тундре, заболоченному рельефу и полевым участкам.

Регистрация участников начнётся в 9.00, спустя час спортсменов и болельщиков ждут на церемонии открытия, а уже в 11.00 будет дан старт юбилейному пятому забегу. Церемония награждения состоится в 16.00 на главной фестивальной сцене. 

Несмотря на сложность трассы и суровый арктический климат, трейловый забег ежегодно объединяет десятки спортсменов со всей страны. Так, в прошлом году на дистанции 10 и 21,1 км вышли 77 участников. Победителем соревнований на дистанции 10 км стал Дмитрий Шишкин из Перми. Он достиг финиша спустя чуть больше 54 минут. Лучшим на дистанции 21,1 км стал Назир Лытыпов из Республики Башкортостан, на преодоление трассы ему потребовалось 2 часа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году для всех участников забега подготовлен стартовый пакет, который включает поясную сумку, футболку, спортивное питание и медаль финишера. Также для спортсменов будет организован бесплатный трансфер по маршруту «Мурманск – Териберка – Мурманск». Подробная информация о времени и точке сбора в ближайшее время появится в группе мероприятия «ВКонтакте».

Сейчас для регистрации доступны только слоты на дистанцию 21,1 км, но в ближайшее время организаторы обещают увеличить число слотов и открыть регистрацию и на дистанцию в 10 км забега «Вызов Арктики. Край Земли». Подробная информация на сайте.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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