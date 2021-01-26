В Териберке состоялись съёмки клипа, приуроченного к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама

На побережье Баренцева моря в память об одном из крупнейших русских поэтов ХХ века Осипе Мандельштаме российские и зарубежные музыканты приняли участие в записи трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда». Автором идеи и главным продюсером стал кинорежиссер Роман Либеров.

В трек-лист вошла 21 оригинальная композиция, написанная музыкантами на выбранные ими стихотворения Осипа Мандельштама. На все треки в порядке их расположения в альбоме каждую неделю выходят клипы. Съёмку одного из них – «Свидание» на стихи «Нежнее нежного…», написанные в 1909 году, – кинематографисты провели в Териберке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в произведении 16 коротких строчек, а песня длится более трёх минут. За это экранное время перед зрителем разворачивается история женщины, живущей на Крайнем Севере вместе со своим маленьким сыном. Фоном для сюжета стало северное сияние, к съёмкам которого команда заранее не готовилась.

Съёмочная группа – режиссер и оператор Егор Мясников, продюсер Игорь Кузнецов – вела работу на побережье Баренцева моря в течение двух дней. В фильме снималась актриса Ирина Носова, известная по сериалу «Чики».

Посмотреть музыкальный клип «Нежнее нежного…» группы «Свидание» зрители смогут уже 28 января на официальном сайте проекта «Сохрани мою речь навсегда» и официальном Youtube-канале кинокомпании «Red Pepper Film».