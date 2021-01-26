В Мурманской области пройдут 39 всероссийских спортивных соревнований по 18 видам спортаМурманская область в тройке лидеров по числу записей на прививку через «Госуслуги»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.21 11:00

В Териберке состоялись съёмки клипа, приуроченного к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама

На побережье Баренцева моря в память об одном из крупнейших русских поэтов ХХ века Осипе Мандельштаме российские и зарубежные музыканты приняли участие в записи трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда». Автором идеи и главным продюсером стал кинорежиссер Роман Либеров.

В трек-лист вошла 21 оригинальная композиция, написанная музыкантами на выбранные ими стихотворения Осипа Мандельштама. На все треки в порядке их расположения в альбоме каждую неделю выходят клипы. Съёмку одного из них – «Свидание» на стихи «Нежнее нежного…», написанные в 1909 году, – кинематографисты провели в Териберке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в произведении 16 коротких строчек, а песня длится более трёх минут. За это экранное время перед зрителем разворачивается история женщины, живущей на Крайнем Севере вместе со своим маленьким сыном. Фоном для сюжета стало северное сияние, к съёмкам которого команда заранее не готовилась.

Съёмочная группа – режиссер и оператор Егор Мясников, продюсер Игорь Кузнецов – вела работу на побережье Баренцева моря в течение двух дней. В фильме снималась актриса Ирина Носова, известная по сериалу «Чики».

Посмотреть музыкальный клип «Нежнее нежного…»  группы «Свидание» зрители смогут уже 28 января на официальном сайте проекта «Сохрани мою речь навсегда» и официальном Youtube-канале кинокомпании «Red Pepper Film»

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

светлый
23.01.21 11:41
Если есть АЭС ,ЗАЧЕМ похабить вековой ландшафт ,вырезать лес и похабить тундру никчемными агрегатами?
Комментарий к новости:Глава региона обсудил с руководством ПАО «Энел Россия» ход строительства ветропарка в Мурманской области
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.01.21 14:52
Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп
Комментарий к новости:В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой
22.01.21 11:31
От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ
Комментарий к новости:Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Образ жизни». Тематическая программа (6+)16:00«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)16:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2020 году в Мурманской области отмечалось снижение объёмов практически по всем видам платных услуг-PRO Валюту (16+)Курс доллара подрос на 77 копеек, евро – на 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Глава региона обсудил с руководством ПАО «Энел Россия» ход строительства ветропарка в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика